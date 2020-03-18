Китайський коронавірус: найсвіжіші факти [ Редактировать ]
Тож тепер - факти щодо пандемії. 200 тисяч інфікованих, вісім тисяч смертей, понад 82 тисячі одужали. Така остання статистика поширення коронавірусу в світі.
В Італії приріст інфікованих найбільший: за останню добу там понад три з половиною тисячі нових хворих. Загалом заражених більш як 31 тисяча. З них одужали близько трьох тисяч. Першість за кількістю хворих на Covid-19 досі тримає Китай, але там епідемія іде на спад, за добу лише два десятки нових інфікованих, та й ті прибули з-за кордону.
Позитивна тенденція і в Південній Кореї - її з п'ятірки лідерів витіснила Німеччина. Європа нині найбільший осередок пандемії. Сovid-19 відтепер зафіксовано в усіх країнах старого світу. Останньою здалася Чорногорія, там підтвердили два випадки.
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