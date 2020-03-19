Белла Хадид удивила откровенным фото в латексе [ Редактировать ]
Супермодель Белла Хадид снялась для корейского Vogue. В кадре она предстала в откровенном латексном наряде. Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.
На фото 23-летняя Хадид запечатлена с узкой полоской черного латекса на обнаженной груди и черной юбке в пайетках с высоким разрезом.
Также звезда надела черные сетчатые гольфы Gucci и балетки с острым носком.
На обложке звезда появилась в черном комбинезоне свободного кроя с вырезами на груди и животе.
Модель отметила, что писать о своей работе во время всемирного хаоса "кажется смешным". Но, по словам Хадид, она чувствует "невероятную благодарность за этот момент из Vogue Korea".
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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