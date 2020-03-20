У Бразилії небайдужі взялися опікуватися літніми сусідами [ Редактировать ]
У Бразилії небайдужі взялися опікуватися літніми сусідами ходити для них у крамниці та аптеку. Таке оголошення із своїми контактами розмістила 23-річна мешканка одного з будинків у Ріо-де-Жанейро. Пізніше до неї приєдналися інші. Цього тижня у країні зафіксували першу смерть від Сovid-19. Кількість інфікованих за останні три дні зросла вдвічі і нині становить майже три сотні. Влада закрила пляжі та парки. Старших людей, які перебувають у групі ризику, закликають не виходити з дому, щоб запобігти поширенню епідемії.
"Допомога волонтерів дуже важлива для людей нашого віку. Бо ми у групі ризику і маємо самоізолюватися - це перше і найголовніше. А по-друге, це ми з дружиною можемо ходити, а є такі, що не можуть самотужки пересуватися, тож добре, коли про них подбають", - говорить Вальтер Вірхініо, житель Ріо Де Жанейро.
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