У Бразилії небайдужі взялися опікуватися літніми сусідами ходити для них у крамниці та аптеку. Таке оголошення із своїми контактами розмістила 23-річна мешканка одного з будинків у Ріо-де-Жанейро. Пізніше до неї приєдналися інші. Цього тижня у країні зафіксували першу смерть від Сovid-19. Кількість інфікованих за останні три дні зросла вдвічі і нині становить майже три сотні. Влада закрила пляжі та парки. Старших людей, які перебувають у групі ризику, закликають не виходити з дому, щоб запобігти поширенню епідемії.

"Допомога волонтерів дуже важлива для людей нашого віку. Бо ми у групі ризику і маємо самоізолюватися - це перше і найголовніше. А по-друге, це ми з дружиною можемо ходити, а є такі, що не можуть самотужки пересуватися, тож добре, коли про них подбають", - говорить Вальтер Вірхініо, житель Ріо Де Жанейро.