У чому Трамп укотре звинуватив Китай? Як коронавірус вплинув на урядовий протокол у Словачинні? Та чому футболісти "Барселони" погодилися на скорочення зарплат? Про це та інше - в нашому огляді.

У Хорватії стався землетрус, найпотужніший за останні 140 років. Епіцентр підземних поштовхів силою 5 і 4 залягав за 7 кілометрів від столиці - на 10 кілометровій глибині. У Загребі зруйновано чимало будівель, серед них і історичні. Зокрема, частково пошкоджений центральний собор міста. Подекуди цеглою з будинків потрощило припарковані машини. Кілька людей травмувалися. Деякі райони залишилися без світла та води.

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Пекіну треба було попередити Вашингтон про епідемію коронавірусу - заявив на брифінгу в Білому домі Дональд Трамп. Він назвав Китай, цитую, "дуже скритною країною". І саме через це, на його думку, Сполучені Штати не мали часу підготуватися до епідемії належно. Водночас, за даними деяких американських ЗМІ, розвідспільнота США ще у січні попередила Білий дім, що спалах епідемії коронавірусу може перерости у пандемію і це неабияк загрожує Сполученим Штатам.

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Іран відмовився від допомоги США у протидії Covid-19. Про це в офіційному зверненні по телебаченню оголосив тамтешній Верховний лідер Аятолла Хаменеї. Він назвав Штати найгіршим ворогом Ірану та порадив Вашинтону допомогти власному населенню. На думку іранського керманича, медикаменти, запропоновані американцями, можуть іще більше поширити вірус у країні. Тим часом в Ірані від Covid-19 померло вже тисяча шістсот вісімдесят п'ять людей- найбільше після Італії, Китаю та Іспанії.

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Через епідемію коронавірусу, новий прем'єр Словаччини Ігор Матович прийняв повноваження в захисній масці та рукавичках. Так само вчинили й інші члени уряду. А президентка Словацької республіки Зузана Чапутова, яка теж брала участь в церемонії, надягла елегантну маску - у тон пурпуровій сукні та взуттю, а на руках у неї були темні захисні рукавички.

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Літні олімпійські ігри в Токіо можуть перенести через пандемію Covid-19. За даними ЗМІ, таку ймовірність почали розглядати в оргкомітеті Олімпіади-2020. Донині в Токіо виступали категорично проти будь-яких змін графіку ігор. Тепер серед варіантів - перенесення змагань на місяць-півтора в найкращому разі, а в найгіршому - на рік-два. Також можливе проведення олімпіади без глядачів. Планувалося, що ігри в Японії стартують у липні.