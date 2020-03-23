Студентів-медиків залучать до боротьби з коронавірусом. Допомогти лікарям на місцях протистояти епідемії закликав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, інтерни та старшокурсники денної та заочної форми навчання мають організуватися у своїх університетах і бути готовими лікувати хворих і тих, хто має підозру на коронавірус.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

МОЗ розпочало співпрацю і закликало до співпраці підпорядковані заклади вищої медичної освіти. Ми будемо долучати до роботи з випадками або підозрами коронавірусної

хвороби медиків, зокрема, інтернів, які зараз перебувають на заочному циклі, а також студентів 5 і 6 курсів. Закликаю до студентів медиків сконтактувати з відповідальними особами в медичних університетах вийти і допомогти медикам на місцях виконувати свою місію і рятувати життя українців.