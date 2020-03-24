Пандемія коронавірусу: стадіон у Бразилії переобладнають на госпіталь [ Редактировать ]
Через поширення коронавірусу у бразильському місті Сан-Паулу стадіон переобладнають у госпіталь на дві тисячі осіб. Роботи планують закінчити якнайшвидше, у будівництві використовують досвід колег з Китаю.
Імпровізовані шпиталі зводять і в США, у штаті Орегон хворих розміщуватимуть у спортивній залі. А в Колумбії на подвір'ї військового госпіталя у польових наметах.
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