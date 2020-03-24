Через поширення коронавірусу у бразильському місті Сан-Паулу стадіон переобладнають у госпіталь на дві тисячі осіб. Роботи планують закінчити якнайшвидше, у будівництві використовують досвід колег з Китаю.

Імпровізовані шпиталі зводять і в США, у штаті Орегон хворих розміщуватимуть у спортивній залі. А в Колумбії на подвір'ї військового госпіталя у польових наметах.