Місія - врятувати єврозону. Дев'ять європейських країн закликають почати випуск так званих "коронаоблігацій"для боротьби з економічними наслідками епідемії коронавірусу. Хто "за", хто "проти"? І скільки грошей готова виділити на підтримку власної економіки Німеччина? Тетяна Логунова - докладніше.

Криза є, плану немає. Міністри фінансів країн Єврозони не змогли домовитися про єдину стратегію боротьби з економічною рецесією, яку вже спричинила епідемія коронавірусу. Переговори відбулися в режимі відеоконференції. Італія, Іспанія, Франція запропонували випустити спеціальні "коронаоблігації"для підтримки економіки країн Євросоюзу.

Але цю ідею заблокували Німеччина та Нідерланди. Натомість вони хочуть використовувати кредитні лінії "європейського механізму стабільності". Переговори із цього питання продовжать завтра на саміті лідерів Євросоюзу. Він теж проходитиме в режимі відеоконференції.

Напівпорожня зала і гучні аплодисменти на адресу медичних працівників. Засідання німецького Бундестагу сьогодні відбувалося в кризовому форматі. До зали впустили лише третину депутатів, усі трималися на безпечній дистанції. Решта спостерігала за дебатами з власних кабінетів, а канцлер Ангела Меркель взагалі з дому, вона нині на самоізоляції.

Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:

Перед нами наразі є три завдання. Перше - забезпечити належну медичну допомогу хворим на коронавірус і захистити лікарів. Друге - підтримати громадян, постраждалих від кризи. Третє - стабілізувати економіку та зберегти робочі місця.

Щоб упоратися з усім, потрібна астрономічна сума 750 мільярдів євро. Тож уряд звернувся до парламентаріїв з проханням переглянути і збільшити бюджет.

Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:

Ми виносимо на розгляд парламенту додатковий бюджет, який передбачає позику обсягом 156 мільярдів євро. Це гігантська сума, майже половина нашого звичайного річного бюджету.

Ці гроші спрямують на підтримку великого і середнього бізнесу - компаніям надаватимуть пільгові кредити. Для малих підприємців і самозайнятих громадян держава передбачила допомогу від 9 до 15 тисяч євро. Спростять також процедуру отримання виплат із безробіття та забезпечать соціальний захист людей, які не зможуть тимчасово оплачувати оренду житла. Значна частина коштів піде на розбудову системи охорони здоров'я. Програма-максимум - подвоїти ресурси лікарень, які прийматимуть хворих на коронавірус.

Бундестаг проголосував "за", тепер черга за Бундесратом. Члени цього органу визначатимуться в п'ятницю. Найімовірніше, це буде просто формальність. Представники Бундесрату вже заявили: жодних заперечень щодо пакету допомоги не мають.