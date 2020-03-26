В Черниговской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает губернатор Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

"Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые работают в соответствии с протоколами Минздрава", - написал он.

Глава ОГА заверил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.

Отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.

Напомним, по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. А карантин продлили еще на 3 недели.