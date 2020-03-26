Коронавирус найден еще в одной области Украины [ Редактировать ]
В Черниговской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает губернатор Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.
"Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые работают в соответствии с протоколами Минздрава", - написал он.
Глава ОГА заверил, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.
Отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.
"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории", - добавил глава ОГА.
Напомним, по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. А карантин продлили еще на 3 недели.
по теме
Закарпатье закрывает половину трасс
С пятницы, 27 марта, Закарпатская область перекроет половину трасс, которые связывают регион с остальной страной
В Винницкой области увеличилось количество зараженных коронавирусом
В четверг, 26 марта, в Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом
Коронавирус в Киеве: количество зараженных возросло
В четверг, 26 марта, в Киеве еще у шести человек подтвержден диагноз коронавирус
Коронавирус в Украине: количество зараженных возросло (карта)
По стоянию на четверг, 26 марта, в Украине зафиксировали 156 случаев заболевания коронавирусом
В Украине пятый человек скончался от коронавируса
В Украине от коронавируса умер еще один человек