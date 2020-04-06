Карантин - карантином, а служба - за розкладом. На Рівненському полігоні триває інтенсивна підготовка артилеристів. Військові відпрацьовують навички наступу. Стріляють із найпотужніших гармат. На умовному полі бою "працювали" "Гіацинти". Нині на передовій таку зброю застосовувати заборонено, але навички втрачати не можна. Попри карантин військові відточують свою майстерність. Докладніше - у наступному сюжеті.

На рівненський полігон прибула військова колона. Тут тривають масштабні навчання артилеристів. За легендою, ворог пробрався вглиб України. За тривогою підняли артилерію.

Бійці вирушають на вогневі позиції. На колону військових нападає ворожа диверсійно-розвідувальна група. До бою долучається спеціальна рота охорони.

Володимир Базар, головний сержант взводу охорони:

Спочатку висуваємося ми, займаємо позиції, дивимося, чи можна увійти артилерії, чи нема диверсійних груп. І тоді вони вже по нашій команді заїжджають, займають свої місця, відпрацьовують і так само звертаються. Останніми поле бою залишаємо ми.

Противника знешкодили. Колона продовжує рух на позиції.

Олег Ковалик, військовослужбовець Збройних сил України:

В даний момент особовий склад вже розмістив техніку та виконує заходи щодо маскування гармат.

Свої позиції займають "Гіацинти". Це одні з найдалекобійніших гармат, які є на озброєнні українських військових.

На розгортання важкої військової техніки є лічені хвилини. Кожен постріл з такої артилерійської системи - це ціла схема. Щоб влучити в ціль, потрібні точні розрахунки.

Василь, командир вогневого взводу:

Для ефективного ураження ми маємо знати атмосферний тиск, температуру заряду. Також ми маємо знати поправки на вітер, швидкість вітру і там вже досить дуже багато є показників, які потрібно знати для вичислення, щоб уразити ціль.

Сто п'ятдесяти двоміліметрові снаряди б'ють на тридцять кілометрів. За одну хвилину військова батарея здатна випустити майже тонну снарядів.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця гармата вона ж равносільна як снайперська гвинтівка. Да. Як настроїш - туда й попадеш.

Військові на навчаннях відбили атаку противника, знищили техніку та опорні пункти.

Станіслав Храптович, військовослужбовець Збройних сил України:

Основні етапи, які відпрацьовувались - це підготовка підрозділу до бойових дій. Далі - реаксировка району виконання завдань, заняття районів та рубежів виконання завдань і уже непосредственно виконання вогневих завдань з бойовим пострілом.

І хоча таку великокалібрену зброю нині відвели від лінії розмежування, наші військові - в повній бойовій готовності.