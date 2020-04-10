Корейский исследовательский институт химических технологий создали специальную контрастную наклейку, которая способна определить просроченные продукты.

Об этом сообщает New Atlas.

По информации, при нанесении на продуктовую упаковку стикер способен определить их свежесть и изменить цвет, если пища просрочена.

Отмечается, что он состоит из различных полимерных волокон. Для настройки умного стикера под использование с разными продуктами, можно менять его толщину и структуру соединения волокон.

Известно, что себестоимость производства одной наклейки составляет всего лишь один цент.

Фото: New Atlas

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