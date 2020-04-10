Городские власти Тернополя запретили работу ломбардов, рынков и строительных магазинов. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, в областном центре запретили торговать кофе.

"Запретить продажу кофе и других горячих напитков, приготовляемых в кофейных аппаратах, в магазинах и на территории Тернопольской общины (кроме расположенных на территории АЗС). Запретить работу рынков, ломбардов, строительных магазинов, кроме работ по доставке оптовых продаж", - говорится в сообщении.

Вместе с тем разрешена деятельность предпринимателей, работающих в сфере строительства, реконструкции и ремонта. Правда, для этого должен соблюдаться ряд условий: работа на открытом воздухе при условии пребывания на объекте не более десяти человек одновременно, в средствах индивидуальной защиты, после проведенного температурного скрининга.

На территории Тернополя в одном легковом автомобиле могут находиться не более двух человек (один спереди, один сзади) или члены одной семьи.

Комендантский час с 11 до 13 апреля в Тернополе вводить не будут, но усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах, на улицах.

По состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Тернопольской области зарегистрированы 196 случаев коронавируса.