Страны Генеральной Ассамблеи ООН единогласно (193 "за" - ред.) одобрили резолюцию с призывом обеспечить общедоступность вакцины, которую в будущем разработают для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сказано на сайте организации.

В документе содержится призыв не допустить спекуляцию вакциной от коронавируса. И подчеркивается, что ключевая роль в борьбе с коронавирусом принадлежит Всемирной организации здравоохранения.

Резолюция была вынесена на обсуждение в Генассамблее ООН Мексикой. Документ содержит призыв к "укреплению научного международного сотрудничества, необходимого для борьбы с COVID-19", а также для усиления координации действий, в том числе при участии частного сектора.

Как сообщали "Подробности", на прошлой неделе США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения. Американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что вспышка коронавируса в Китае приняла характер пандемии. По мнению главы Белого дома, организация своевременно не предоставила правдивую информацию о COVID-19.