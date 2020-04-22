В городской больнице Уханя у двух врачей обнаружили новый симптом коронавируса, который способен изменить цвет кожных покровов.

Об этом сообщает Metro.

По информации, двух медиков, которые лечились от тяжелого течения заболевания внезапно потемнела кожа.

Отмечается, что такое "превращение" может быть обусловлено инфекционным поражением печени, что повлекло за собой сбой гормонального баланса.

Также медики, которые лечат инфицированных выразили надежду, что после комплексного лечения кожа вернется к нормальному цвету.

Фото: Metro

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