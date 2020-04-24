Понад 100 тонн гуманітарної допомоги з Китаю прибуло напередодні до України. Вантаж за один рейс доставили на літаку "Мрія". За період пандемії - це вже третій такий рейс української повітряної вантажівки. Дві попередні партії - авіаборт доправив до Польщі та Франції.

Від розмірів цього літака захоплює подих. Кілька кіл у повітрі. І шасі торкається смуги на Гостомельському летовищі.

Реактивний та з надвеликою вантожопід'ємністю - 250 тон, - доречі, це абсолютний рекорд - найбільший у світі та єдиний не літак, а Мрія.

Двісті 225 АН прилетів із Китаю. На борту гуманітарний вантаж.

Володимир Зеленський, президент України:

Мрія привезла в Україну 12 мільйонів масок як для лікарень так і для аптечних мереж, також привезли десь біля 260 тисяч окулярів для наших медиків і більше ста тисяч захисних костюмів. Хочу подякувати всьому екіпажу, я б хотів би, щоб про цей рекорд розповіли.

Рекорд - в обсязі вантажу, який привезла "Мрія". Він настільки великий та об'ємний, що ця подія може потрапити до книги рекордів Гіннеса.

Тут приблизно 104 тони гуманітарного вантажу, насправді це рекордна кількість, яку доправили за один переліт.

Під час пандемії попит на наші АНи - Мрію та Руслан - у світі різко зріс. Один рейс цих літаків рятує цілу країну. До Варшави з Китаю "Мрія" цього місяця доставила одразу вісімдесят тонн медичних матеріалів.

Михайло Харченко, директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова":

Я хочу много очень сказать теплых слов об экипаже и технической бригаде которые работают в тяжелейших фронтовых условиях, чем это объясняется - Китай - весь груз, который с Китая, Китай не позволяет экипажу выходить из самолета, загрузка длится 12-16 часов, в это время экипаж отдыхает на верхней кабине.

Узагалі, наша "Мрія "- світова авіазірка. І коли прилітає в будь-яку країну - це справжня подія, а інколи й шоу.

2016 рік. Австралія. Подивитися на посадку українського літака зібралися 15 тисяч людей.

А ще "Мрія" безумовний світовий рекордсмен. Вперше двісті двадцять п'ятий АН злетів у небо рівно 30 років тому, і за один політ побив 110 авіаційних рекордів. А от за своїм прямим призначенням реактивник використали лише одного разу. І лише заради показовості.

Олександр Донець, президент ДП "Антонов":

В Советском Союзе это был проект под космическую программу - под перевозку ракетоносителей, под перевозку фрагментов для сборки космических кораблей, в конечном итоге его уже использовали под перевозку "Бурана". Мы забирали "Буран" с Байконура, это тоже была целая процедура, показывали "Мрию" с "Бураном" в Париже.

"Командує" суперлітаком беззмінний пілот Дмитро Антонов. До речі, він однофамілець відомого конструктора. Завдяки його youtube-каналу подивитись краєвид із кабіни пілота найбільшого у світі літака може будь-хто

А от ще про одну "Мрію" залишається тільки мріяти. Другий екземпляр 225 АНу так і не добудували, бо грошей немає. І ще з радянських часів на заводі "Антонов" залишилися центроплан, фюзеляж і крило.