З Італії повернулися українські лікарі [ Редактировать ]
До України повернулися 20 лікарів-добровольців, які допомагали рятувати хворих на коронавірус в Італії. І вивчали італійський досвід протидії хворобі. Працювали українці три тижні.
Як зазначили після повернення, саме карантин головна зброя проти COVID-19. Відтепер лікарі проведуть два тижні в обсервації.
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