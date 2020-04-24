Відтепер лікарі проведуть два тижні в обсервації

До України повернулися 20 лікарів-добровольців, які допомагали рятувати хворих на коронавірус в Італії. І вивчали італійський досвід протидії хворобі. Працювали українці три тижні.

Як зазначили після повернення, саме карантин головна зброя проти COVID-19. Відтепер лікарі проведуть два тижні в обсервації.