Черговий спалах хвороби. Уже 15 інфікованих виявили у гуртожитку в Запоріжжі. Серед них і діти. У будинку живе до двохсот людей. Усіх зараз тестують на СOVID-19. Подробиці розкаже Сергій Бордюжа.

Центр Запоріжжя. Поруч дві школи та житлові будинки. Вхід до малосімейного гуртожитку огороджений стрічкою. На вулиці чергує поліція.

Помогите. Меня ж не выпускают. Я вам деньги дам.

Олексія Юданова карантин заскочив зненацька. Чоловік каже - не встиг навіть запастися харчами:

Олексій Юданов, мешканець гуртожитку:

Вообще ничего не говорят. В общем как бы мы в этом самом, скажите, без совершенно без выхода. И как бы и мусор не выйти. Ни купить ничего не поесть. Ну короче тяжело на самом деле.

Люди впевнені - спалаху коронавірусу серед мешканців п'ятого поверху можна було запобігти. Адже було відомо, що в медсестри, яка там жила, - підозра на СOVID-19.

Василь, мешканець гуртожитку:

И после этого даже когда обнаружили у мужа, он спокойно вышел и пошел. Я не знаю, почему не поставили милицейский пост. Почему? Просто. Не поставили милицейский пост, если на сколько я опять же знаю, все взяли пробу, расписку о самоизоляции. Вот вам результат.

Наразі вже 15 підтверджених випадків СOVID-19. Серед них двоє дітей. Усі інфіковані - госпіталізовані. Більшість хворіють безсимптомно, кажуть у мерії. Стан інших не критичний. Решту мешканців, а це майже двісті людей, - тестують.

- Поднимайся, тебя медики тут ждут. - А, иду.

Валерій Еделєв, радник міського голови Запоріжжя:

На сегодняшний день круг таких контактеров кроме общежития, по общежитию все 100 %, он определен. И проходит уже режим проверки. Ну, в частности, вот у нас были слесари, которые работали на этом этаже по замене труб. Это работники коммунального предприятия. Они уже сегодня доставлены в больницу и с них взяли анализы и они ждут результата

Чиновники обіцяють - голодними люди не залишаться.

Валерій Мостовий, голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району:

Нашли и выдали телефоны доставки продуктов. Бесплатной доставки. Сами продукты они будут заказывать. То есть это и магазины, это и овощи, это и мясо, и все остальное. Памятки им раздали.

ЗА КАДРОМ:

Скільки точно людей захворіли на Ковід-19 у цьому гуртОжитку, медики обіцяють сказати після проведення тестів.