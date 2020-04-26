У гуртожиттку Запоріжжя виявили десятки інфікованих на COVID-19 [ Редактировать ]
Черговий спалах хвороби. Уже 15 інфікованих виявили у гуртожитку в Запоріжжі. Серед них і діти. У будинку живе до двохсот людей. Усіх зараз тестують на СOVID-19. Подробиці розкаже Сергій Бордюжа.
Центр Запоріжжя. Поруч дві школи та житлові будинки. Вхід до малосімейного гуртожитку огороджений стрічкою. На вулиці чергує поліція.
Помогите. Меня ж не выпускают. Я вам деньги дам.
Олексія Юданова карантин заскочив зненацька. Чоловік каже - не встиг навіть запастися харчами:
Олексій Юданов, мешканець гуртожитку:
Вообще ничего не говорят. В общем как бы мы в этом самом, скажите, без совершенно без выхода. И как бы и мусор не выйти. Ни купить ничего не поесть. Ну короче тяжело на самом деле.
Люди впевнені - спалаху коронавірусу серед мешканців п'ятого поверху можна було запобігти. Адже було відомо, що в медсестри, яка там жила, - підозра на СOVID-19.
Василь, мешканець гуртожитку:
И после этого даже когда обнаружили у мужа, он спокойно вышел и пошел. Я не знаю, почему не поставили милицейский пост. Почему? Просто. Не поставили милицейский пост, если на сколько я опять же знаю, все взяли пробу, расписку о самоизоляции. Вот вам результат.
Наразі вже 15 підтверджених випадків СOVID-19. Серед них двоє дітей. Усі інфіковані - госпіталізовані. Більшість хворіють безсимптомно, кажуть у мерії. Стан інших не критичний. Решту мешканців, а це майже двісті людей, - тестують.
- Поднимайся, тебя медики тут ждут. - А, иду.
Валерій Еделєв, радник міського голови Запоріжжя:
На сегодняшний день круг таких контактеров кроме общежития, по общежитию все 100 %, он определен. И проходит уже режим проверки. Ну, в частности, вот у нас были слесари, которые работали на этом этаже по замене труб. Это работники коммунального предприятия. Они уже сегодня доставлены в больницу и с них взяли анализы и они ждут результата
Чиновники обіцяють - голодними люди не залишаться.
Валерій Мостовий, голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району:
Нашли и выдали телефоны доставки продуктов. Бесплатной доставки. Сами продукты они будут заказывать. То есть это и магазины, это и овощи, это и мясо, и все остальное. Памятки им раздали.
ЗА КАДРОМ:
Скільки точно людей захворіли на Ковід-19 у цьому гуртОжитку, медики обіцяють сказати після проведення тестів.
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