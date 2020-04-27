Китайские ученые разработали специальное аэрозоль, который распыляет раствор, нейтрализующий вирус.

Об этом сообщает Reuters.

По их словам, покрытие образует пленкоподобный слой, который распыляется на наиболее "популярные" поверхности, такие как дверные ручки и лифтовые кнопки.

Отмечается, что покрытие может быть "жизнеспособно" на протяжении 90 дней и оно способно полностью удалить вирус с человеческой кожи при взаимодействии.

Известно, что новую разработку назвали MAP-1 и она полностью безопасна для человека и окружающей среды.

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