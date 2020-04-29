На Житомирщині спалахнула пожежа у заповіднику

На Житомирщині спалахнула пожежа на території Поліського природного заповідника. Про це повідомили в ДСНС. В Олевському районі спочатку зайнялася трава, згодом полум'я поширилося на ліс. За допомогою авіації рятувальники загасили верхів'я дерев.