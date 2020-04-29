Под Житомиром огонь за сутки "убил" 500 га леса [ Редактировать ]
Пожар в Полесском заповеднике в Житомирской области за сутки уничтожил около 500 га леса и порядка 120 га агропромышленного комплекса, сообщает "Корреспондент".
Возгорание началось на полях, а потом распространилось на лесные массивы. Существовала угроза, что огонь доберется к двум селам - Перга и Рудня-Перганская, однако его удалось увести оттуда и локализовать.
На тушении пожара работали две сотни спасателей, а также задействовали авиацию - с воздуха уже сбросили более 60 тонн воды.
Как сообщил в Facebook замглавы Житомирской ОГА Владимир Федоренко, крупные очаги возгорания локализованы, большой пожар удалось потушить - осталось погасить травяной настил, пни и отдельные участки деревьев.
Ранее сообщалось, что под Житомиром спасатели локализировали лесной пожар.
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