Государственная компания "Укрспецэкспорт" совместно с ООО "Аэротехника-МЛТ" продала за границу радиолокационную технику. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Как бы это сложно не было в условиях пандемии, которая почти остановила экономическую деятельность многих стран мира, которые являются нашими партнерами, "Укрспецэкспорт" продолжает выполнять свои обязательства. Сегодня согласно графику в полном объеме отгрузили иностранному заказчику продукцию по контракту", - сказал директор компании Вадим Ноздря.

Отмечается, что ранее в этом месяце компания "Укрспецэкспорт" досрочно поставила из-за границы 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд ВСУ.

В "Укроборонпроме" также отметили, что по результатам 2020 года намерены получить от вооруженного экспорта около $1 млрд.

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