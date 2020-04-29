Коронавирус распространяется через микрокапли выделений, образующиеся при разговорах и дыхании, предупреждают ученые из Гонконгского университета науки и технологий. Свои выводы они изложили в статье для журнала Nature.

Исследователям удалось обнаружить микрокапли, содержащие РНК коронавируса SARS-CoV-2, в двух больницах в Ухане, где лечились пациенты с COVID-19. Везде, где находились пациенты с коронавирусом, в воздухе обнаруживались микрокапли выделений диаметром менее нескольких тысячных миллиметра, содержащие частицы вируса. Наименьшей их концентрация была в хорошо проветриваемых больничных палатах. Наибольшей — в туалетах, которые плохо вентилировались.

Также вирус обнаружили в раздевалках, где медики снимали защитные костюмы. После того, как в больницах были введены более строгие правила дезинфекции, количество вирионов в воздухе значительно уменьшилось.

Вирус удалось найти и в местах скопления людей неподалеку от одной из больниц. Его концентрация была очень низкой. Чтобы хотя бы одна вирусная частица попала в организм человека, понадобилось бы около 15 минут.

Данные из Уханя перекликаются с данными медицинского центра при Университете Небраски в США. Там исследователям удалось обнаружить РНК коронавируса в воздухе и на поверхностях. Например, на подоконниках и под кроватями в больницах. Ученые полагают, что все дело в микрокаплях, которые переносятся потоками воздуха.

Ученые пока не могут сказать, насколько жизнеспособен вирус, переносимый воздушным путем. Но предупреждают, что микрокапли, выделяемые при дыхании, распространяются минимум на расстояние вытянутой руки. Они способны "зависать" в воздухе более двух часов, что создает потенциальную возможность заражения. Исследователи рекомендуют избегать маленьких замкнутых пространств и скопления людей, а также не забывать проветривать помещения.

Ранее тревогу относительно распространения коронавируса по воздуху забили физики. Бельгийский ученый Берт Блокен выяснил, что в зависимости от способа передвижения человека, безопасное расстояние между людьми может составлять до 20 м.

Когда кто-то выдыхает, кашляет или чихает во время ходьбы, бега или езды на велосипеде, большая часть микрокапель оказывается позади человека. И тот, кто идет следом, оказывается в этом потоке воздуха и движется через облако капель. Двигаться бок о бок с кем-то безопаснее, чем идти за ним, отмечают ученые. Находясь за кем-то, кто идет достаточно быстро, следует держаться от него на расстоянии минимум 4,5 м.

До сих пор считалось, что коронавирус распространяется через более крупные капли, а также через прикосновения к зараженным поверхностям.