На Донбасі поранили українського військовослужбовця [ Редактировать ]
Один український захисник поранений сьогодні вранці під час ворожого обстрілу на Донбасі.
Від початку доби збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь по наших позиціях. Найманці застосували міномети 82 та 120 калібрів, протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Ворожі атаки зафіксовано поблизу Оріхового та Новотошківського, на Луганщині, і біля Новоселівки-Другої та Мар'їнки, на Донецькому напрямку.
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