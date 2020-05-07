Коронавирус отступает: в Италии возобновятся религиозные мероприятия [ Редактировать ]
Власти Италии дали разрешение на начало проведения месс в соборах страны со средины мая.
Об этом сообщает ANSA.
По их словам, 18 мая в стране начнется постепенное снятие карантинных ограничений, среди которых и разрешения гражданам посещения культовых мест и религиозных мероприятий.
Известно, что люди, захотевшие побывать в церквях должны будут соблюдать серьезные ограничения: ношения масок и нахождения на дистанции. Исповедоваться можно только на улице, а двери церквей обязательно должны быть открытыми.
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