В Африке коронавирус "свалил" 500 человек одновременно [ Редактировать ]
Фото: коронавирус в Африке/ Trend
На рыбзаводе в ганском городе Тема работник, инфицированный коронавирусом заразил опасной болезнью более 500 своих коллег.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, мужчина пришел на работу, где за день смог заразить сразу 533 человека.
Известно, что в Гане зафиксировали 4263 случая заболевания коронавирусом, из них 378 смогли выздороветь, 22 случая закончились летальным исходом.
Тем временем в мире коронавирус смогли победить почти 1,5 миллиона человек. За сутки заболеваемость в мире снизилась
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