Гітару Курта Кобейна виставили на аукціон [ Редактировать ]
Мільйон - за гітару. Інструмент Курта Кобейна піде з молотка. Соліст "Нірвани" виступав на одному з телешоу. Саме на цій гітарі - зіграв акустичні версії 14 своїх пісень. Згодом вони увійшли в окремий альбом.
За 5 місяців після виступу - у квітні 94-го - музикант укоротив собі віку. Окремим лотами стануть також чохол до гітари та сорочка Кобейна.
по теме
Prev Next
12 мая 2020 08:55
На аукціоні у США продадуть гітару Курта Кобейна
З цим музичним інструментом соліст "Нірвани" виступав на одному з телешоу - зіграв акустичні версії 14 своїх пісень, згодом вони вийшли окремим альбомом
12 мая 2020 08:45
Гитару Курта Кобейна пустят с молотка
Стартовая цена гитары Martin D-18E фронтмена Nirvana составляет 1 миллион долларов.
24 апреля 2020 10:04
The Rolling Stones выпустили песню о коронавирусе
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила первый за восемь лет сингл