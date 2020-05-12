Саме на цій гітарі зіграв акустичні версії 14 своїх пісень

Мільйон - за гітару. Інструмент Курта Кобейна піде з молотка. Соліст "Нірвани" виступав на одному з телешоу. Саме на цій гітарі - зіграв акустичні версії 14 своїх пісень. Згодом вони увійшли в окремий альбом.

За 5 місяців після виступу - у квітні 94-го - музикант укоротив собі віку. Окремим лотами стануть також чохол до гітари та сорочка Кобейна.