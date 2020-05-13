Пережил две мировые войны: на дне океана нашли уникальный корабль [ Редактировать ]
У побережья Гавайев исследователи из США нашли останки военного корабля "Невада", который пережил две мировые войны, сообщила компания Ocean Infinity.
"Боевой корабль-ветеран, который участвовал в обеих мировых войнах и использовался для испытаний атомного оружия, обнаружили в Тихом океане с помощью современных поисковых технологий", - говорится в сообщении.
Корабль обнаружили в 120 километрах к юго-западу от бухты Перл-Харбор, на глубине 4,7 километра. Поднимать обломки боевого судна пока не планируют.
Линкор "Невада" спустили на воду еще в 1914 году. Он стал вторым кораблем, названным в честь штата США. В конце Первой мировой войны был одним из кораблей, который сопровождал тогдашнего президента США Вудро Вильсона во время визита в Европу.
Во время Второй мировой "Невада" был одним из кораблей, который стоял в бухте Перл-Харбор во время нападения Японии в декабре 1941-го. Тогда его серьезно повредили, он затонул на мели, но позже был восстановлен. Линкор участвовал в ряде военно-морских операций времен Второй мировой, в частности высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.
После войны корабль превратили в объект испытаний ядерного оружия. В итоге в 1948-м он затонул вследствие торпедного удара во время военных учений.
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