Власти китайского города Ухань, где был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом, действительно поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Об этом в интервью CNN заявил китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань.

Именно Чжун Наньшань, еще 18 января прибыв в Ухань, спустя два дня публично подтвердил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку, хотя чиновники тогда называли сложившуюся ситуацию вполне "контролируемой" и, уверяли что его словам нет доказательств.

В то время местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей

Также Чжун Наньшань заявил, что у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Он рассказал, что продолжал задавать вопросы местным властям, после чего они "очень неохотно" предоставили реальные данные: по состоянию на 20 января общее число случаев COVID-19 в Ухане достигло 198 человек, трое скончались. Кроме того, тогда же стало известно о заражении 13 медработников.

Ученый также отверг и теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что будто-бы коронавирус сделан в лаборатории и "вышел" он тоже от туда. Вирусолог привел слова своего "хорошего друга" вирусолога Ши Чжэнли, руководящую лабораторией в Уханьском институте вирусологии, которая назвала эту теорию "нелепой", поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования.

Также Чжун Наньшань утверждает, что китайские медицинские власти в начале февраля проводили проверку в той же лаборатории и не обнаружили никаких свидетельств "утечки" вируса.

Напомним, украинцев начнут массово проверять на коронавирус.

Ранее мы писали, что в Ухань снова вернулся COVID-19. А также, ВОЗ сделал неутешительный прогноз касаемо второй волны коронавируса в Украине.