Смертельная ссора: в Киеве мужчина зверски убил сына [ Редактировать ]
В Киеве во время семейной ссоры мужчина ударил ножом родственника, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В полицию обратилась женщина, которая заявила о том, что в подъезде обнаружила сына с ножевым ранением. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, опросили жильцов дома и начали поиски подозреваемого.
"Мы установили, что между родственниками возник конфликт, в ходе которого отец схватил кухонный нож и ударил им в грудь сына. 40-летний пострадавший от полученной травмы скончался на месте. Через несколько часов мы задержали подозреваемого, который скрывался у родственников", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался неоднократно судимый 60-летний мужчина.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок 15 лет.
Ранее сообщалось, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.
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