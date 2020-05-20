Та й загальна кількість інфікованих за добу в Україні зросла. Захворіли три з половиною сотні людей. Це на сто більше, ніж напередодні. Серед тих, у кого діагностували COVID чимало дітей і медиків.

А загальна статистика заражень в Україні така: більше 19 тисяч інфікованих, майже 6 тисяч тих, хто одужав і понад півтисячі померлих.

А от у світі кількість інфікованих сягнула позначки у п'ять мільйонів людей. Летальних випадків - 325 тисяч. Вилікувались від коронавірусу майже сорок відсотків заражених.