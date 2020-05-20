У Харкові водія "швидкої" покарали за участь у протесті [ Редактировать ]
Помста за відвертість! У понеділок у Харкові працівники станції екстреної допомоги вийшли на акцію протесту. Жалілися і на невиплачені надбавки, і на відсутність захисних костюмів. І от сьогодні водій карети швидкої нам поскаржився - його не пускають на роботу! Він певний - це репресії з боку керівництва. Чи це так? Всі сторони конфлікту - чула Світлана Шекера.
Водій швидкої Микола Устименко разом із колегами з першої підстанції в понеділок вийшов на акцію протесту. Показував листа, у якому медики вимагають від керівництва забезпечити їх засобами захисту й виплатити обіцяні трьохсот відсоткові надбавки всім, хто контактував із хворими на COVID-19.
Все - водители, фельдшера. Працівники першої подстанции Чтоб нас услышали. Что надо как-то менять отношение к людям. Что не могут люди работать на износ, имея нищенскую зарплату.
Та наступного дня після акції протесту водія - до роботи не допустили.
Микола Устименко, водій карети швидкої допомоги:
Пришла заведующая подстанции, ни с кем не поздоровавшись, вообще на какой-то обиде, сказала, что все водителя идут через мой кабинет, я лично буду всем мерять давление. Мне померяли, сказали, что у меня давление 190/100. Ну, короче я возмутился и сказали вообще, что я пришел бухой на работу.
Колеги - переміряли Миколі тиск.
На самом деле, у меня давление 140 на 80.
Після звинувачень керівництва - Микола Устименко попрямував до наркологічного центру. Сьогодні - показує результати аналізів.
Ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. Тверезий.
Водій упевнений: дії керівництва - помста за те, що люди вийшли на протест.
Микола Устименко, водій карети швидкої допомоги:
Они считают, что это ихнее частное предприятие, и они вправе распоряжаться бюджетными деньгами, как и на свой лад, да, на свое усмотрение.
У центрі екстреної меддопомоги кажуть на підлеглих не тиснуть. Та запевняють, водія не звільнятимуть, пропущене чергування він відпрацює в інший день. А претензії до нього просто збіг обставин.
Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
В даному випадку, крім підвищеного тиску в людини виявили ознаки хмільного сп'яніння. Йому запропонували пройти тест. Він відмовився і пішов з богом. Його відсторонили, т.щ. того вимагала техніка безпеки.
Юрист Ігор Черняк говорить, що практика дрібних доган та осуду - змушувала лікарів мовчати. Але зараз ситуація змінилася.
Ігор Черняк, волонтер, юрист:
Зараз вже вилазять системні історії, які стосуються стану машин, які стосуються оплати праці. І. т. д. А от тут є інша проблема, що ми бачимо замість адекватної реакції з боку влади і з боку чиновників, ми бачимо якійсь аутотренінг. Влада говорить: це все неправда, у них все є і ні в кого ніяких проблем немає.
Сьогодні водій Микола Устименко виходить у нічну зміну. Запевняє, якщо нападки на нього не припиняться, готовий захищатися в суді.
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