Чорногорія почне впускати до себе туристів вже наприкінці цього тижня. Щоправда, не всіх. А лише з країн, де виявили не більш як 25 випадків зараження на кожні 100 тисяч осіб.

Наразі це Хорватія, Албанія, Словенія, Німеччина та Греція. Нагадаю, від початку епідемії у Чорногорії коронавірус підхопили 324 людини. Дев'ятеро померли. Решта вже одужала.

Нагадаю, напередодні в тамтешньому уряді заявили, що в країні не залишилося жодного активного випадку захворювання.