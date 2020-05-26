Чорногорія почне впускати до себе туристів [ Редактировать ]
Чорногорія почне впускати до себе туристів вже наприкінці цього тижня. Щоправда, не всіх. А лише з країн, де виявили не більш як 25 випадків зараження на кожні 100 тисяч осіб.
Наразі це Хорватія, Албанія, Словенія, Німеччина та Греція. Нагадаю, від початку епідемії у Чорногорії коронавірус підхопили 324 людини. Дев'ятеро померли. Решта вже одужала.
Нагадаю, напередодні в тамтешньому уряді заявили, що в країні не залишилося жодного активного випадку захворювання.
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