"Укрзализныця" создала виртуальное путешествие по Украине [ Редактировать ]
IT-отдел "Укразализныци" опубликовал видео с 3D звуками движения поезда для любителей ASMR.
Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале "Укрзализныци".
По информации, запись была создана для людей, которые скучают по путешествиям и засыпают под звуки движения поезда.
"Для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR поезд. Теперь вы можете в любой момент запрыгнуть на виртуальный рейс, насладиться звуками железной дороги, помечтать, глядя в окно или расслабиться перед сном", - отмечается в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" открывает пригородное сообщение в 10 областях. С 1 июня будут запущены на маршршруты более 200 поездов.
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