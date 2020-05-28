IT-отдел "Укразализныци" опубликовал видео с 3D звуками движения поезда для любителей ASMR.

Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале "Укрзализныци".

По информации, запись была создана для людей, которые скучают по путешествиям и засыпают под звуки движения поезда.

"Для всех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе, мы запускаем особый ASMR поезд. Теперь вы можете в любой момент запрыгнуть на виртуальный рейс, насладиться звуками железной дороги, помечтать, глядя в окно или расслабиться перед сном", - отмечается в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" открывает пригородное сообщение в 10 областях. С 1 июня будут запущены на маршршруты более 200 поездов.