В Ровенской области, 30 мая, был выявлен факт вымогательства и получения взятки главным государственным ревизором-инспектором одного из управлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, согласно данным предварительного расследования указанный чиновник требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в размере 400 долларов США и 5400 грн за непроведение в отношении него проверки в сфере оборота подакцизных товаров и невмешательства в дальнейшую предпринимательскую деятельность.

фото: pro.gov.ua

Последний был задержан правоохранителями непосредственно после получения неправомерной выгоды на территории Дубровицкого района Ровенской области.

По результатам проведения обыска в автомобиле, которым управлял чиновник, было обнаружено и изъято: денежные средства в сумме 1870 долларов США и 1500 грн.

фото: pro.gov.ua

Кроме того, правоохранителями проведено в установленном порядке обыск на рабочем месте инспектора.

фото: pro.gov.ua

Оперативное сопровождение досудебного расследования в данном уголовном производстве осуществляется сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией организованной преступностью Управления СБУ в Ровенской области и сектора внутренней безопасности ГУ ДФС в Ровенской области.

фото: pro.gov.ua

Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении соответствующего уголовного преступления.

Напомним, ранее в Ровенской области был арестован полицейский, "крышевавший" добытчиков янтаря.

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