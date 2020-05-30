Инспектора налоговой задержали во время взятки (фото) [ Редактировать ]
В Ровенской области, 30 мая, был выявлен факт вымогательства и получения взятки главным государственным ревизором-инспектором одного из управлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данным прокуратуры, согласно данным предварительного расследования указанный чиновник требовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в размере 400 долларов США и 5400 грн за непроведение в отношении него проверки в сфере оборота подакцизных товаров и невмешательства в дальнейшую предпринимательскую деятельность.
фото: pro.gov.ua
Последний был задержан правоохранителями непосредственно после получения неправомерной выгоды на территории Дубровицкого района Ровенской области.
По результатам проведения обыска в автомобиле, которым управлял чиновник, было обнаружено и изъято: денежные средства в сумме 1870 долларов США и 1500 грн.
фото: pro.gov.ua
Кроме того, правоохранителями проведено в установленном порядке обыск на рабочем месте инспектора.
фото: pro.gov.ua
Оперативное сопровождение досудебного расследования в данном уголовном производстве осуществляется сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией организованной преступностью Управления СБУ в Ровенской области и сектора внутренней безопасности ГУ ДФС в Ровенской области.
фото: pro.gov.ua
Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении соответствующего уголовного преступления.
Напомним, ранее в Ровенской области был арестован полицейский, "крышевавший" добытчиков янтаря.
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