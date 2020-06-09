Доработка программы Кабмина: названа причина [ Редактировать ]
Программу деятельности правительства решили доработать из-за того, что пандемия коронавируса значительно сузили горизонт планирования для Кабмина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "РБК-Украина".
На прошлой неделе Верховная Рада по просьбе самого премьера отправила программу на доработку.
В частности, программу решили разбить на две части. Первая - это "краткосрочные шаги, которые помогут преодолеть коронакризис и спасти жизни украинцев".
И если посмотреть, то большинство шагов по этой части мы выполнили: это и пенсионное обеспечение, и помощь по безработице, программы поддержки семей, и обеспечение больниц и многое другое. Вторая часть нашей программы - это была декларация о направлениях, куда мы планируем двигаться.
По его словам, именно во второй части Кабмин отталкивался от программы президента и партии большинства, которую нардепы предложили расширить. Поэтому Шмыгаль попросил время на доработку.
При этом Шмыгаль назвал свои отношения как с парламентом, так и с Офисом президентом "конструктивными".
Ранее мы писали го том, что Зеленский подал в Раду закон о народовластии.
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