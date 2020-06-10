На крыльях бабочек обнаружили уникальную защиту от ливней [ Редактировать ]
Примечательно, что удар дождевой капли для бабочки эквивалентен удару мячом для боулинга для человека. Биологи из Корнеллского университета заявили, что в крыльях бабочек находятся особые структуры, которые позволяют им не ломаться под ударами крупных капель дождя, пишет zn.ua.
В ходе исследования ученые решили выяснить, как капли дождя взаимодействуют с биологическими гидрофобными покрытиями, в том числе, крыльями бабочек.
"Собрав образцы листьев, перьев и насекомых, исследователи выпускали на эти объекты капли воды с высоты двух метров. Взаимодействие жидкости с поверхностью снимали при помощи высокоскоростной камеры, записывающей видео на скорости около тысячи кадров в секунду", - говорится в сообщении.
Падающая капля ударяется о гидрофобный слой воскоподобного покрытия и, распространяясь по поверхности, разбивается о множество наноразмерных неровностей, покрывающих крыло. Ученые сравнивают это с падением воздушного шара на острые иглы.
Действие неровностей и зазубрин снижает количество времени, на протяжении которого капля взаимодействует с поверхностью. Кроме того, оно же снижает импульс и снижает силу удара по крылу. Подобная "защита" и гидрофобный восковой слой уменьшают теплопередачу: это очень важно, ведь для полета мышцы бабочки должны быть достаточно теплыми. Теряя тепло, бабочки становятся менее подвижными и превращаются в легкую добычу для хищников.
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