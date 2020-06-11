В четверг, 11 июня, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что подавляющее количество зарегистрированных за прошедшие сутки случаев коронавируса касается Львовской и Волынской областей, передает "Радио НВ".

В этих областях образовались очереди из анализов на COVID-19, поэтому образцы передают в другие регионы.

Сейчас во Львовской области самая большая очередь из образцов, которые необходимо исследовать на коронавирус, больше только у Киева.

На этой неделе планируется полностью устранить эти очереди, поэтому количество зарегистрированных случаев может расти.

Во Львовской области еще осталось 2000 образцов, которые будут сегодня или завтра утром доставлены в национальную референс лабораторию и мы силами национальной референс лаборатории также подчистим все под ноль, поэтому возможно будет количество случаев больше, но мы будем наблюдать динамику и будем смотреть динамику как все происходит в других областях нашей страны.

Ранее в Киеве младенец заразился коронавирусом. Также мы писали о том, что в Украине зафиксировали антирекорд по COVID-19.