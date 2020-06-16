В сеть выложили видео ликвидации украинской армией позиции снайпера боевиков на Донбассе. Ролик выложил ветеран войны на востоке Украины Андрей Рымарук.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в здании. Команда фонда "Возвращайся живым" изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, оно хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими. Детали скоро на странице фонда", - написал Рымарук.

Где и когда было снято видео не сообщается.

Ранее сообщалось, что Украина требует возобновление украинского законодательства на Донбассе.