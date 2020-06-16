В сети появилось видео уничтожения снайпера боевиков на Донбассе [ Редактировать ]
В сеть выложили видео ликвидации украинской армией позиции снайпера боевиков на Донбассе. Ролик выложил ветеран войны на востоке Украины Андрей Рымарук.
"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который спрятался в здании. Команда фонда "Возвращайся живым" изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, оно хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими. Детали скоро на странице фонда", - написал Рымарук.
Где и когда было снято видео не сообщается.
Ранее сообщалось, что Украина требует возобновление украинского законодательства на Донбассе.
по теме
На Донбассе умер командир танковой бригады
В зоне ведения боевых действий на востоке Украины умер командир 1-й отдельной танковой бригады подполковник Юрий Межаков.
ЗСУ укріплюють передові позиції на Світлодарській дузі
Увесь тиждень мало не щодня на Світлодарській дузі йшли рясні зливи - окопи часто заливало водою
На Донбасі поранили українського військовослужбовця
З мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та БМП найманці атакували позиції армійців біля Оріхового, хутора Вільного та Авдіївки
Обстрелы в Широкино: Российские оккупанты разрушили жилой дом во время минометного обстрела
Во время минометного обстрела по Широкино разрушен жилой дом мирных жителей
У Маріуполі відзначають 6 річницю визволення від бойовиків
У звільненні брали участь більше тисячі бійців. А кадри, схожі на голлівудські фільми, з вантажівками добробатів, на яких були встановлені бронеплити і кулемети тоді облетіли весь світ