Покурити на дві тисячі. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, що пропонує радикально збільшити штрафи для тих, хто кидає недопалки деінде. Автори сподіваються, що в разі його ухвалення - охочих смітити значно поменшає. Адже в Європі, де за це карають значно більшими сумами, - ефект видно неозброєним оком.

Втім, чи достатньо самих лише штрафів? Наші журналісти пройшлися вулицями Києва і Брюселя - та порівняли досвід.

Екстремальний урок охайності. Поліцейський вирішив виховати водія, який з вікна машини викинув недопалок. Підняв його - і закинув назад у салон авто!

А якби пожежа була? - Так би і було... згорів би, що зробиш... - Ні, це нормально?

Водія це обурило. Замість покаятися, взявся сваритися. Навіть більше - вирішив звернутися до самого... міністра!

Чтобы они научили своих подчиненных правилам этикета, а не хамить, оскорблять и бычки в машину бросать.

Це відео набрало найбільше переглядів в інтернеті. Люди в коментарях поліцейського підтримують. Та ми вирішили вийти з віртуалу у реальність. Щоб проінспектувати чистоту вулиць. І порівняти їх із... Європейськими.

Кілька секунд чистеньких вулиць Європи - лайфиком.

Хрещатик. Головна вулиця країни і візитівка Києва. На перший погляд тут чисто. Та й урни - майже на кожному кроці. Особливо багато біля лавочок. Тож і проблем із ти, куди подіти сміття, немає. Більшість перехожих чемні. А надто - на словах.

В мусорник бросаю. - Почти везде есть мусорники, поэтому кофе, сигарета, скажем такое - моцион курильщика, ну и все стакан в мусор.

"Ну либо в мусорник, либо в карман, а потом выкидываю. - Навіть так? - Да, даже в карман, потому что я не люблю, когда мусорят".

Та все ж - Хрещатик - не показник. Тож ми відходимо трохи далі.

І якщо на самому Хрещатику ще більш-менш чисто і люди намагаються викидати сміття в урни то, якщо буквально трохи піднятися вгору можна побачити зовсім іншу картину - купа сміття прямо у кутку - і чого там тільки не знайдеш

Недопалки, пластикові пляшки, брудні серветки, паперові стаканчики. Усе це - горою - просто на плитці. Буквально за кілька метрів від Хрещатика.

Їдемо далі. Одна зі станцій метро. Урни переповнені. А сміття розвіяне вітром - валяється навкруги.

Ну це скоріше всього комунальні служби більш за цим станом і можливо ставити більше мусорників або частіше вивозити сміття.

В Європі такого немає. Особисто я скільки подорожую кожного року я такого не бачила, такі як у нас люди не настільки охайні і можливо потрібно робити якісь штрафи більші.

А штрафи у нас справді мізерні - 50 гривень! І навіть цей дріб'язок - суцільна фікція. Бо ніхто нікого не штрафує. Хоча торік у парламенті зареєстрували законопроєкт про те, щоб покарання посилити. Якщо б його ухвалили, то викинутий недопалок коштував би понад дві тисячі гривень! Непогане поповнення бюджету.

Для порівняння: у Бельгії штраф за викинуте сміття - 200 євро. У Франції - 68. І цю суму хочуть подвоїти. А в Україні - 2 євро.

І це часткова відповідь, чому в Європі вулиці такі охайні, а Україна ні. Бо штрафи там не тільки високі, а й суворі. Якщо піймали - не відкрутишся. А почнеш сперечатися з поліцейським - готуй 250 євро.

Емін, таксист:

Я не раз бачив, як поліція робила зауваження курцям за викинуті недопалки. А мій колега раз навіть заплатив 250 євро штрафу!

Та не штрафами єдиними. У Бельгії збільшили і кількість урн на зупинках і вокзалах. Словом, у місцях, де люди в очікуванні курять найчастіше.

Зубіда Джеллаб, член міської ради Брюсселя:

У нас є команда працівників, які роздають кишенькові попільнички і нагадують правила чистоти. Та думаю, завжди є ті, хто розуміє лише мову гаманця.

Денис, житель Брюсселя:

Я сам колись курив, але ніколи не жбурляв недопалки під ноги. Це огидно. Зараз скрізь стоять смітники, є кишенькові попільнички. Як на мене, за кинуті недопалки ви справді заслуговуєте на штраф у 200 євро.

Та в Україні ще немає ні адекватних штрафів, ні достатньої кількості урн. А отже, залишається сподіватися на вихованість кожного. І.. переступати через купи недопалків.