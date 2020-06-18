В Киеве, на улице Ольжича, 30, на дорогу упало дерево. В результате происшествия проезд по улице оказался полностью заблокированным.

На место прибыли спасатели и полицейские.

Чтобы освободить дорогу, люди вышли на улицу и убирают последствия.

Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году. Ранее мы писали о том, что на Киевщине прошел град, который уничтожил урожай некоторых овощей и фруктов.