Дерево полностью заблокировало улицу Киева [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Ольжича, 30, на дорогу упало дерево. В результате происшествия проезд по улице оказался полностью заблокированным.
На место прибыли спасатели и полицейские.
Чтобы освободить дорогу, люди вышли на улицу и убирают последствия.
Напомним, в субботу, 30 мая, в Киеве выпало рекордное количество осадков. Впервые с 1891 года выпало 29,5 мм осадков, что на 10,2 мм больше, чем это было в этот день в 1941 году. Ранее мы писали о том, что на Киевщине прошел град, который уничтожил урожай некоторых овощей и фруктов.
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