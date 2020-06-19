В Житомирской области ужесточили карантин [ Редактировать ]
В Житомирской области ужесточают карантинные меры. Такое решение принято в связи с ростом числа зараженных COVID-19.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
По его словам, карантин ужесточили из-за того, что "жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом".
Так, в области запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более десяти человек, работу заведений общественного питания, кроме летних площадок, а проведение религиозных мероприятий возможно при условии соблюдения все норм.
Также в области усилили контроль за соблюдением карантина в помещениях и транспорте.
Ранее мы писали, что на Закарпатье ужесточают карантин.
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