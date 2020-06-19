В Житомирской области ужесточают карантинные меры. Такое решение принято в связи с ростом числа зараженных COVID-19.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его словам, карантин ужесточили из-за того, что "жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом".

Так, в области запретили работу детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более десяти человек, работу заведений общественного питания, кроме летних площадок, а проведение религиозных мероприятий возможно при условии соблюдения все норм.

Также в области усилили контроль за соблюдением карантина в помещениях и транспорте.

Ранее мы писали, что на Закарпатье ужесточают карантин.