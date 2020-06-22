Гітару Курта Кобейна продали за рекордну суму [ Редактировать ]
За рекордні шість мільйонів доларів продали гітару покійного лідера гурту "Нірвана" Курта Кобейна під час аукціону в Беверлі-Гіллз. Її придбав засновник однієї з австралійських компаній із виробництва музичної техніки.
Новий власник пообіцяв - гітару регулярно демонструватимуть на різних виставках по всьому світові, а всі кошти переказуватимуть на благодійність.
За даними аукціонних центрів, цей продаж є новим світовим рекордом вартості гітари. Попередній найвищий цінник за такий музичний інструмент майже чотири мільйони доларів.
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