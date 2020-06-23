За сутки в столице зарегистрировали 61 новый случай инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за период эпидемии болезнь "убила" более 100 киевлян.

3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева.

Отмечается, что в Киеве количество больных увеличилось до 4429 человек. За сутки выздоровели 24 человека.

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Известно, что коронавирус подтвердили у:

29 женщин, возрастом от 22 до 79 лет;

28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет;

4 детей – от 2 до 15 лет.

Кроме того, наибольшее количество случаев заболевания зафиксировали в Деснянском районе – 13 человек, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев.

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