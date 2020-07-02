У США запропонували нові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії запропонували в американському сенаті. Ініціатором став сенатор Боб Менендес. Усе - через дані, оприлюднені Пентагоном.
Там, зокрема, йдеться, що Москва фінансувала талібів за вбивство американських військових в Афганістані. Санкції передбачені особисто для Путіна, міністра оборони Шойгу та інших причетних до справи високопосадовців і олігархів. Окрім цього, обмеження торкнуться російських оборонних підприємств.
Раніше видання "Нью-Йорк Таймс"опубліковало статтю, в якій - з посиланням на розвідку країни - стверджували ніби Росія пропонувала талібам винагороду за успішні атаки на американських вояків.
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