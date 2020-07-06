Большинство видов рыб могут полностью погибнуть до 2048 года.

Об этом сообщает Science.

По информации, человечество рискует остаться под угрозой недостатка пищевых ресурсов в связи с загрязнением водоемов.

По нашим анализам, если не произойдут изменения, то, исходя из нынешней ситуации, прогнозируется возникновение серьезной угрозы обеспечению всего мира пищей, качества прибрежных вод и стабильности экосистемы, что повлияет на нынешнее и будущее поколения.

Отмечается, что люди еще могут успеть спасти положение, если перестанут пренебрегать природой.

ранее мы писали, что флора и фауна Земли рискует полностью погибнуть. Ультрафиолет может пробить озоновый слой планеты.