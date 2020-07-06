Большинству жителям водной фауны грозит массовое вымирание [ Редактировать ]
Фото: Seldon.News
Большинство видов рыб могут полностью погибнуть до 2048 года.
Об этом сообщает Science.
По информации, человечество рискует остаться под угрозой недостатка пищевых ресурсов в связи с загрязнением водоемов.
По нашим анализам, если не произойдут изменения, то, исходя из нынешней ситуации, прогнозируется возникновение серьезной угрозы обеспечению всего мира пищей, качества прибрежных вод и стабильности экосистемы, что повлияет на нынешнее и будущее поколения.
Отмечается, что люди еще могут успеть спасти положение, если перестанут пренебрегать природой.
ранее мы писали, что флора и фауна Земли рискует полностью погибнуть. Ультрафиолет может пробить озоновый слой планеты.