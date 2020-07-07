Кому нельзя есть мед [ Редактировать ]
Мед обладает высоким гликемическим индексом (ГИ), что наделяет его способностью резко повышать уровень сахара в крови. Его регулярное потребление в количестве больше трех столовых ложек, может вредить поджелудочной железе и фигуре. Об этом рассказали медики, передает newsyou.info.
Нередко стремящиеся похудеть люди слышат о том, что мед полезнее сахара. Но если ежедневно съедать по три столовых ложки меда и более, это не только будет мешать сбрасывать вес, но может навредить и стройной фигуре, сообщила диетолог в своем сетевом блоге.
Помимо солидного ГИ, меду присуща высокая калорийность: 100 граммов дают 304 килокалории, столовая ложка - 64 килокалории. Это еще один повод есть лакомство крайне умеренно.
Помимо того, мед может вредить детскому организму. Детям младше одного года давать мед нельзя, поскольку в нем могут находиться споры возбудителя ботулизма, с которыми их еще не сформированный полностью кишечник может не справиться.
Также, вредно класть мед в горячее питье, чай или молоко. При нагревании (свыше 60 градусов) мед теряет полезные ферменты и витамины, более того, в нем могут формироваться нежелательные для организма соединения.
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