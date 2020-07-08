В среду, 8 июля, стало известно, что Госбюро расследований вручило подозрение начальнику военной части Госпогранслужбы за пропуск экс-президента Порошенко и его близких через границу без прохождения контроля при полете. Речь идет о поездке пятого президента Петра Порошенко с семьей в отпуск на Мальдивы на новогодние праздники в 2018 году

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Сообщено о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Следствием установлено, что пограничник в января 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы", - говорится в сообщении.

Известно, что следствие продолжается.

Ранее суд по делу Порошенко отложили.