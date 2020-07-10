В Ізраїлі медузи атакували найбільшу електростанцію [ Редактировать ]
Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю "Ротенберг" потерпає від нашестя медуз. Тут солону воду використовують для охолодження системи, її закачують із Середземного моря, а разом з нею і тисячі медуз.
За словами головного інженера об'єкта, тварини, що потрапляють у турбіни, здатні серйозно порушити процес виробітку енергії.
Поки що перебоїв у роботі станції, через надмірну кількість морських мешканців, вдавалося уникати. З такою проблемою фахівці "Ротенбергу" стикаються щоліта.
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