Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю "Ротенберг" потерпає від нашестя медуз. Тут солону воду використовують для охолодження системи, її закачують із Середземного моря, а разом з нею і тисячі медуз.

За словами головного інженера об'єкта, тварини, що потрапляють у турбіни, здатні серйозно порушити процес виробітку енергії.

Поки що перебоїв у роботі станції, через надмірну кількість морських мешканців, вдавалося уникати. З такою проблемою фахівці "Ротенбергу" стикаються щоліта.