В Японии обнаружили антитела, нейтрализующие коронавирус [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Японии получило антитела, нейтрализующие коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает The Japan Times.
Антитела были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама. Речь идет о 8 людях.
Теперь Минздрав Японии занимается исследованием этих антител.
Отмечается, что в прошлом месяце Минздрав Японии обнародовал результаты ИФА-тестирования жителей страны на наличие антител к COVID-19. Тестирование было проведено в Токио, Осаке и Мияги. В целом методом ИФА было протестировано 7 тыс. 950 человек, а наличие антител выявили у 8 человек.
Ранее сообщалось. что у переболевших коронавирусом обнаружили новые антитела.
по теме
Одной вакцины не хватит: сколько держится иммунитет к коронавирусу
Эксперты допускают, что в связи с низким сопротивлением, одной дозы вакцины будет недостаточно
В Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса
Препараты проходят стадии клинических испытаний
Коронавирус в Украине: последние сведения
Общее количество зараженных коронавирусом составляет 52 843 человека
Количество заболевших коронавирусом в Украине идет на спад
За минувшие сутки в Украине зафиксировали меньше тысячи случаев коронавируса
В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны
Показатель заболеваемости увеличили до 55 случаев на 100 тысяч населения