Министерство здравоохранения Японии получило антитела, нейтрализующие коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает The Japan Times.

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Антитела были обнаружены в ходе ИФА-тестирования пассажиров, прилетевших в аэропорт Йокогама. Речь идет о 8 людях.

Теперь Минздрав Японии занимается исследованием этих антител.

Отмечается, что в прошлом месяце Минздрав Японии обнародовал результаты ИФА-тестирования жителей страны на наличие антител к COVID-19. Тестирование было проведено в Токио, Осаке и Мияги. В целом методом ИФА было протестировано 7 тыс. 950 человек, а наличие антител выявили у 8 человек.

Ранее сообщалось. что у переболевших коронавирусом обнаружили новые антитела.