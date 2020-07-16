Ольга Пищанская возглавила АМКУ: что о ней известно [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую новым главой Антимонопольного комитета Украины.
"За" назначение проголосовали 255 парламентариев.
Напомним, что Верховная Рада также назначила нового главу НБУ. Читайте о том, кто им стал.
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