Банкам запретили штрафовать по кредитам во время карантина [ Редактировать ]
В Украине банкам запретили взимать неустойку за просроченные платежи по кредитам во время карантина. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.
За закон проголосовали 344 народных депутата.
Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.
Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.
Напомним, ранее "ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для бизнеса.
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