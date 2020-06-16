Банки не будут штрафовать по кредитам во время карантина/ Фото: bankfs.ru

В Украине банкам запретили взимать неустойку за просроченные платежи по кредитам во время карантина. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.

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За закон проголосовали 344 народных депутата.

Документ запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина и в 30-дневный срок после его окончания.

Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Напомним, ранее "ПриватБанк" продлил кредитные каникулы для бизнеса.