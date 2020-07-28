Спасатели из немецкого городка Бад-Зегеберг достали сову из колодца.

Об этом пишет Die Welt.

По информации, звуки животного из 40-метрового колодца на территории бывшего замка услышал мужчина, который известил о них полицию. Вскоре на место событий прибыли спасатели.

Отмечается, что в первую очередь они зафиксировали низкое содержание кислорода в колодце, поэтому спустили вниз кислородный баллон с трубками, чтобы птице было чем дышать, после чего один из работников службы залез внутрь и вытащил пернатую заложницу. Спасательные действия длились около 3,5 часов.

Фото: Welt.de

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