В Германии прошла спецоперация по спасению пернатого заложника [ Редактировать ]
Спасатели из немецкого городка Бад-Зегеберг достали сову из колодца.
Об этом пишет Die Welt.
По информации, звуки животного из 40-метрового колодца на территории бывшего замка услышал мужчина, который известил о них полицию. Вскоре на место событий прибыли спасатели.
Отмечается, что в первую очередь они зафиксировали низкое содержание кислорода в колодце, поэтому спустили вниз кислородный баллон с трубками, чтобы птице было чем дышать, после чего один из работников службы залез внутрь и вытащил пернатую заложницу. Спасательные действия длились около 3,5 часов.
Фото: Welt.de
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